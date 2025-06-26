Запад возьмёт на вооружение методику украинских терактов – экс-генсек НАТО
Западные страны используют Украину как полигон для испытаний нового вооружения и поиска новых идей.
Об этом на лондонской конференции на тему «Переписывая правила мира» заявил экс-генсек НАТО, британский лорд Джордж Робертсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Можете рассказать нам, что вы пытаетесь изменить в этой сфере оборонных закупок?», – спросила ведущая.
«Ну, для начала мы должны извлечь уроки из ситуации на Украине. То, что сделали украинцы, поразительно. Они атаковали стратегический бомбардировочный флот России с помощью беспилотников», – сказал Робертсон, уводя ответственность от Великобритании, курировавшей эту диверсию.
«Сейчас в Министерстве обороны Великобритании выполняются заказы на сумму более 20 миллионов фунтов стерлингов. С момента появления идеи до заключения контракта прошло шесть лет.
А на Украине на адаптацию уходит около шести минут. Поэтому мы быстро подхватываем идеи, которые появляются в небольших и средних компаниях, которые видят в Министерстве обороны непреодолимую стену.
В нашем обзоре есть две организации, которые подхватят эту инициативу и будут развивать ее», – подытожил экс-генсек НАТО.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: