Западные страны используют Украину как полигон для испытаний нового вооружения и поиска новых идей.

Об этом на лондонской конференции на тему «Переписывая правила мира» заявил экс-генсек НАТО, британский лорд Джордж Робертсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можете рассказать нам, что вы пытаетесь изменить в этой сфере оборонных закупок?», – спросила ведущая.

«Ну, для начала мы должны извлечь уроки из ситуации на Украине . То, что сделали украинцы, поразительно. Они атаковали стратегический бомбардировочный флот России с помощью беспилотников», – сказал Робертсон, уводя ответственность от Великобритании, курировавшей эту диверсию.

«Сейчас в Министерстве обороны Великобритании выполняются заказы на сумму более 20 миллионов фунтов стерлингов. С момента появления идеи до заключения контракта прошло шесть лет.

А на Украине на адаптацию уходит около шести минут. Поэтому мы быстро подхватываем идеи, которые появляются в небольших и средних компаниях, которые видят в Министерстве обороны непреодолимую стену.

В нашем обзоре есть две организации, которые подхватят эту инициативу и будут развивать ее», – подытожил экс-генсек НАТО.