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Россия предлагала разработать новую модель европейской безопасности, не прибегая к вооруженному противостоянию с Западом. Но это предложение было отвергнуто.

Об этом «Первому севастопольскому» напомнил вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основа не в украинском конфликте – основа в попытке глобального доминирования Запада, которая в общем-то стала разрушаться. Именно эта конфликтность привела к тому, что мы в 2021 году выступили с инициативами перед НАТО и Соединёнными штатами о начале диалога. Диалога европейской безопасности, взаимной безопасности, который был Западом проигнорирован. Более того, были предприняты все меры, чтобы обострить ситуацию: готовность захватить Восточную Украину, где русские не согласились с государственным переворотом, произошедшим в Киеве в 2014 году. Их стали уничтожать, истреблять. Россия никогда не позволит это делать, и как мощное государство защищала и будет защищать свою цивилизацию, свой мир и своих людей», – подчеркнул он.

К 80-летию Ялтинской конференции в эти дни в Ливадийском дворце проходит ряд научных конференций, посвященных вопросам нового мироустройства и анализу современных угроз в контексте меняющихся границ.