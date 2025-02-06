Запад в 2022 году получил своё – но не то, что хотел
Россия предлагала разработать новую модель европейской безопасности, не прибегая к вооруженному противостоянию с Западом. Но это предложение было отвергнуто.
Об этом «Первому севастопольскому» напомнил вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Основа не в украинском конфликте – основа в попытке глобального доминирования Запада, которая в общем-то стала разрушаться. Именно эта конфликтность привела к тому, что мы в 2021 году выступили с инициативами перед НАТО и Соединёнными штатами о начале диалога. Диалога европейской безопасности, взаимной безопасности, который был Западом проигнорирован.
Более того, были предприняты все меры, чтобы обострить ситуацию: готовность захватить Восточную Украину, где русские не согласились с государственным переворотом, произошедшим в Киеве в 2014 году. Их стали уничтожать, истреблять. Россия никогда не позволит это делать, и как мощное государство защищала и будет защищать свою цивилизацию, свой мир и своих людей», – подчеркнул он.
К 80-летию Ялтинской конференции в эти дни в Ливадийском дворце проходит ряд научных конференций, посвященных вопросам нового мироустройства и анализу современных угроз в контексте меняющихся границ.
«На первом месте всегда стоит принцип воли народа – это значит и самоопределение, и право народов создавать свои государственные образования.
В сегодняшних условиях, когда закреплены принципы территориальной целостности, мы должны к вопросу самоопределения народов подходить особым путём, о чем мы говорили на целом ряде конференций: если права людей, национальных меньшинств или отдельных народов, живущих в составе другого государства, грубо массово нарушаются, если осуществляются репрессии против этих народов и, тем более есть угроза военных столкновений, конфликтов, уничтожения людей, тогда императив получает конечно же право на самоопределение. Но выраженное в определенной процедуре, как это было в Крыму», – заключил Мурадов.
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