Запад устроил Евромайдан вовсе не ради вступления Украины в ЕС

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Евромайдан устроили, чтобы не допустить вступление Украины в ЕАЭС.

Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И почему так на Украину надавили в 2014 году, потому что считали, что без Украины Евразийский экономический союз будет гораздо слабее. Это была причина ускоренного Майдана. Хотели любой ценой все это остановить. Если кто мне не верит, почитайте высказывания госпожи Клинтон от декабря 2012 года. Она об этом откровенно говорила: любой ценой остановить евразийскую интеграцию», – сказал Климов.

Он пояснил, что СНГ устраивало Запад как аморфное временное объединение, а Евразийский экономический союз пугал своим конкурентным потенциалом.