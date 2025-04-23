Вопрос признания российского статуса Крыма не только является идейно-фундаментальным для украинского режима – это вопрос соответствия букве международного права, который показал Крым в 2014 году, проведя свой референдум в полном соответствии с законом.

Об этом в эфире «Россия 24» заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поэтому я совершенно не удивлён, что именно Крым всплыл в этой всей сложной сегодняшней комбинации урегулирования украинского кризиса, как первая такая брешь в этой стене непризнания всего того, что происходит на Украине. И Крым будет первым, который эту стену пробьет. Все остальные регионы последуют нашим путём, и всё будет признано. У этого процесса будет своя скорость, своя история. У нас она совершенно чётко определена исторически и политически. Поэтому, в общем-то, за 8 лет и особых сомнений у мирового сообщества – ни в самом референдуме, ни в процедуре никогда не возникало. Ни одного раза! Поэтому мы абсолютно спокойно к этому относимся», – отметил он.