Запад сдался: Крым показал миру, как разбираться с государственными переворотами – Константинов
Вопрос признания российского статуса Крыма не только является идейно-фундаментальным для украинского режима – это вопрос соответствия букве международного права, который показал Крым в 2014 году, проведя свой референдум в полном соответствии с законом.
Об этом в эфире «Россия 24» заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Поэтому я совершенно не удивлён, что именно Крым всплыл в этой всей сложной сегодняшней комбинации урегулирования украинского кризиса, как первая такая брешь в этой стене непризнания всего того, что происходит на Украине. И Крым будет первым, который эту стену пробьет. Все остальные регионы последуют нашим путём, и всё будет признано.
У этого процесса будет своя скорость, своя история. У нас она совершенно чётко определена исторически и политически. Поэтому, в общем-то, за 8 лет и особых сомнений у мирового сообщества – ни в самом референдуме, ни в процедуре никогда не возникало. Ни одного раза! Поэтому мы абсолютно спокойно к этому относимся», – отметил он.
«Для нас это больше фактор нравственный, моральный, совершенно не материальный. В первую очередь, для нас – это признание справедливости того, что мы сделали. Чтобы никому больше в мире не хотелось делать нигде и никаких государственных переворотов, свергать правительство, убивать инакомыслие и ликвидировать оппозиционные партии.
Это очень хороший прецедент международного устройства таких региональных конфликтов. Они могут возникать, и надо миру учиться их решать. И вот Крым в этом плане очень хороший пример, как это может быть решено совершенно цивилизованным способом», – заключил Константинов.
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