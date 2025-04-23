Запад расчистил свои «конюшни» от хлама, отдав его Украине – эксперт о военных поставках

Анатолий Лапин.  
23.04.2025 19:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


США и Евросоюз продали Украине весь хлам, освободив свои склады. При этом, цену установили не рыночную, а ту, что была у них в документах.

Об этом в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано заявил политолог Гилберт Доктороу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и Евросоюз продали Украине весь хлам, освободив свои склады. При этом, цену установили...

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«Американцы, как и европейцы, отправили Киеву много хлама. И все это знают. И я сомневаюсь, что это прекратилось. Они просто расчищали конюшни, они избавлялись от ненужного хлама, который накопился на складах, и всё это до сих пор числится на балансе, все это отправили в Киев по ценам, которые были в документах, а не по реальной стоимости», – отметил он.

«Так что насколько это поможет Киеву – это большой вопрос. Если это не переломило ситуацию за последние три года, то сейчас уж точно не поможет», – заключил Доктороу.

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