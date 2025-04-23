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США и Евросоюз продали Украине весь хлам, освободив свои склады. При этом, цену установили не рыночную, а ту, что была у них в документах.

Об этом в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано заявил политолог Гилберт Доктороу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы, как и европейцы, отправили Киеву много хлама. И все это знают. И я сомневаюсь, что это прекратилось. Они просто расчищали конюшни, они избавлялись от ненужного хлама, который накопился на складах, и всё это до сих пор числится на балансе, все это отправили в Киев по ценам, которые были в документах, а не по реальной стоимости», – отметил он.