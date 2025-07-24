Запад надумал уничтожить «вертикаль власти» в России – Сивков

Максим Столяров.  
24.07.2025 20:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Спецоперация, Украина


Запад надеется развалить Россию изнутри, добившись восстания народа после крупного военного поражения или введения санкций.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад надеется развалить Россию изнутри, добившись восстания народа после крупного военного поражения или введения...

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«Россию можно взять под контроль единственным способом – путём инициирования в России революционного взрыва, цветной революции, которую можно осуществить путём организации в ней либо госпереворота, либо восстания народа, либо физической ликвидации лидера страны.

Но для того, чтобы решить эту задачу, надо иметь мощную пятую колонну, которая готова будет это сделать в интересах западных стран. И второе – создать условия для этой пятой колонны, чтобы она действовала.

Пятая колонна на территории России есть, она формировалась достаточно давно, с ельцинских времен. Вот этот крупный, преимущественно сырьевой олигархат, который завязан на Запад», – отметил Сивков.

«Единственное препятствие для прихода к власти этого олигархата – президент РФ, и связанная с ним система управления государством, так называемая вертикаль власти, и надо её разрушить.

Для того, чтобы её разрушить, необходимо создать условия, которые бы заставили народ выйти на действующую власть. Это можно сделать путём информационных операций, путём создания экономических проблем и путём того, чтобы добиться военного поражения России на каком-то из небольших по масштабу военных театров – таким образом, чтобы этот театр не давал повода перехода к применению ядерного оружия.

Вот вам подоплёка этой вот украинской трагедии, которую сегодня наблюдаем и переживаем», – добавил эксперт.

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