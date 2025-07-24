Запад надумал уничтожить «вертикаль власти» в России – Сивков

Запад надеется развалить Россию изнутри, добившись восстания народа после крупного военного поражения или введения санкций.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россию можно взять под контроль единственным способом – путём инициирования в России революционного взрыва, цветной революции, которую можно осуществить путём организации в ней либо госпереворота, либо восстания народа, либо физической ликвидации лидера страны.

Но для того, чтобы решить эту задачу, надо иметь мощную пятую колонну, которая готова будет это сделать в интересах западных стран. И второе – создать условия для этой пятой колонны, чтобы она действовала.

Пятая колонна на территории России есть, она формировалась достаточно давно, с ельцинских времен. Вот этот крупный, преимущественно сырьевой олигархат, который завязан на Запад», – отметил Сивков.