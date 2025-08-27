Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Украина оставит находящуюся под ее контролем часть Донбасса, то окажется полностью беззащитной перед Россией.

Об этом в эфире «Громадське радио» заявил бывший крымчанин, журналист Павел Казарин, ныне воюющий с Россией в составе ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, по которой Россия согласна на мир взамен на вывод ВСУ из Донбасса.

«Если существует такое предложение со стороны РФ, если существует такое намерение продавить нас через в кавычках дипломатию, то это значит, что продавить нас другими способами они не могут. Или понимают, что у них не хватит сил, или они просто чувствуют, что у них есть возможность сэкономить собственные усилия, пробив нас через Трампа», – предполагает предавший своих земляков бывший крымчанин.

При этом он говорит, что в Славянско-Краматорской агломерации ВСУ имеет «наибольшее количество укрепрайонов, подготовленного личного состава, инфраструктуры для ведения войны».