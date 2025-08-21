Заморить голодом Москву и Питер! – списанный укро-генерал надавал рецептов «перемоги» Зеленскому

Украине следует делать ставку на дестабилизацию внутренней ситуации в России.

Об этом в эфире киевского антироссийского пропагандиста Александра Близнюка заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Задача номер один – лишить Россию крови войны. Кровь войны – это нефть, которую Россия добывает, торгует, на этом зарабатывает деньги, содержит свой мощный оборонно-промышленный комплекс, армию», – рассуждал Кривонос.

Он считает, что без нефти Россия потеряет свои наступательные возможности, поскольку нечем будет заправлять технику.

«Кроме того, в России огромная проблема номер один, которая выходит на осень этого года – это продовольственный кризис, потому что урожай ограничен, как они его назвали, это просто отсутствие нормального урожая. И я понимаю, что для большинства русских голод – такая вещь, которой они, возможно, и не будут очень сопротивляться. Но когда Москва и Ленинград начнут голодать, тогда заодно недовольство господином Путиным выйдет гораздо более высокий уровень», – включил знатока укро-генерал.

По его словам, Украина даже не пытается работать в этом направлении.

«Что мешает нам раскачивать ситуацию внутри Российской Федерации – мощно, за счет противоречий между христианами и мусульманами? И таких противоречий предостаточно», – заявил Кривонос.

