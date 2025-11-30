За что Грефу дали «почетного гражданина Крыма»
На уходящей неделе крымский парламент присвоил звание «Почетный гражданин Республики Крым» главе «Сбербанка» Герману Грефу. Он стал десятым «почетным крымчанином» в новейшей истории Крыма, наряду с космонавтом Василием Циблиевым и режиссером Никитой Михалковым.
До начала СВО и масштабных санкций Запада «Сбербанк» избегал афишировать свое присутствие в Крыму (отделения не открывал, но владел пятизвездочным отелем «Мрия»). Зато теперь считается главным «социальным инвестором» большой Ялты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
В пояснительной записке к постановлению говорится, что почетного звания Греф удостоен за «значительный вклад в развитие банковской системы, личные заслуги в социально-экономическом развитии Крыма и активную благотворительную деятельность».
В мае прошлого года Греф вместе с главой республики Сергеем Аксеновым принимали реконструкцию исторической части в Алупке. Город получил грант в 250 млн руб. для создания туристского кода, но этих денег не хватило – потребовались средства на компенсацию за снос построек, перекладку коммуникаций и укладку брусчатки подстать дорожкам Воронцовского парка. К сожалению, спустя год выяснилось, что ремонт выполнен не совсем качественно:
«Все эти ливневые системы забиты камнями, песком и мусором. Затапливает магазины и подвальные помещения под ними. Такого до реконструкции города не было: всё забито, вода не уходит в сторону, в старую систему, которая хоть и старая, но справлялась с потоками воды… Потоки воды уже выбивают брусчатку. Кто всё же за это отвечает?» — возмущается местная жительница Ольга Худобандаева.
Исправлять ошибки — удел администрации Ялты. А у «Сбера» на очереди реконструкция комплекса Ливадийского музея с прилегающим парком. Уже объявлен конкурс на реэкспозицию музея «с целью придать пространству современное звучание»; результаты которого станут известны 12 декабря. По поступающим из дворца сведениям, курировать реэкспозицию будет митрополит Тихон, а финансировать — «Сбербанк»: акцент в новой экспозиции должен сместиться с проведения Ялтинской конференции на династию Романовых.
Ожидается и строительство «Школы будущего» в поселке Оползневое над комплексом «Мрия». Под школу отошла территория лагеря «Смена», где еще в 2021 году отдыхали дети, и, по планам, в 2027 году школьники должны сесть за парты. Половина будет учиться на платной основе, половина — за счет «Сбера», с перспективой учебной практики и трудоустройства в той же «Мрии».
До сих пор нет ясности с канатной дорогой «Мисхор — Ай-Петри». Сначала она лишилась нижней станции – поговаривали, будто скопление туристов и автомобилей мешало проезду кортежа главного банкира. Сейчас вся канатка и вовсе остановлена.
Ялта лишилась круглогодичного туристического объекта, который входит в десятку уникальных инженерных сооружений мира благодаря принципу «маятника»: от средней до верхней станции нет опор, их функцию выполняют движущиеся навстречу друг другу вагончики с четко высчитанной скоростью и количеством пассажиров. Комплекс «Мрия» обещает, что построит на Ай-Петри новую дорогу карусельного типа.
