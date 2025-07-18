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Несмотря на санкционное давление и военные угрозы Запада, Владимир Путин не отказывается от заявленных целей СВО на Украине.

Об этом с горечью пишет Washington Monthly (одним из спонсоров издания является фонд Билла Гейтса).

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«Несмотря на медленное и дорогостоящее продвижение его армии, Путин, похоже, уверен, что он побеждает на поле боя. Как бы жёстко ни давил на него Запад, Путин повторяет одни и те же требования, не подлежащие обсуждению. Мира не будет, пока не будут устранены то, что он называет «коренными причинами» войны», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Авторы отмечают проблемы в новом плане поддержки Украины.

«Как и американцы, европейские избиратели всё более скептически относятся к бессрочной помощи Украине. Хрупкое коалиционное правительство Германии, которое, как ожидается, возглавит новый план помощи, предлагает закупить две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot по цене примерно $1,1 млрд за штуку. При этом оно сталкивается с растущим антивоенным сопротивлением как со стороны правых, так и со стороны левых», – говорится в публикации.

Но главная проблема не в этом.