Washington Monthly: Мы давим и давим на Россию, но Путин не отказывается от целей СВО

Михаил Рябов.  
18.07.2025 15:34
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Несмотря на санкционное давление и военные угрозы Запада, Владимир Путин не отказывается от заявленных целей СВО на Украине.

Об этом с горечью пишет Washington Monthly (одним из спонсоров издания является фонд Билла Гейтса).

Несмотря на санкционное давление и военные угрозы Запада, Владимир Путин не отказывается от заявленных...

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«Несмотря на медленное и дорогостоящее продвижение его армии, Путин, похоже, уверен, что он побеждает на поле боя. Как бы жёстко ни давил на него Запад, Путин повторяет одни и те же требования, не подлежащие обсуждению. Мира не будет, пока не будут устранены то, что он называет «коренными причинами» войны», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Авторы отмечают проблемы в новом плане поддержки Украины.

«Как и американцы, европейские избиратели всё более скептически относятся к бессрочной помощи Украине. Хрупкое коалиционное правительство Германии, которое, как ожидается, возглавит новый план помощи, предлагает закупить две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot по цене примерно $1,1 млрд за штуку. При этом оно сталкивается с растущим антивоенным сопротивлением как со стороны правых, так и со стороны левых», – говорится в публикации.

Но главная проблема не в этом.

«Что ещё более неопределённо, неясно, как долго продлится кардинальный сдвиг в мышлении Трампа. За 35 минут, которые он провёл с Рютте в Овальном кабинете, его отношение к Владимиру Путину менялось от тёплого до холодного и снова до тёплого…

Трамп не может отказаться от мысли, что Киев сыграл важную роль в начале войны, и продолжает настаивать на том, что он называет «параметрами» мира — крайне несправедливой сделке, которая формально предполагает уступку значительной части оккупированных Россией территорий и запрет на вступление Украины в НАТО. Возможно, самое тревожное то, что, даже угрожая Кремлю, Трамп не может скрыть своего глубокого восхищения Россией или двойственного отношения к Украине и не отказывается от идеи наладить отношения с Путиным», – указывает Washington Monthly.

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