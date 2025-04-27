«Выигрышная стратегия» – в Киеве жалуются на победу российской дипломатии

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Украинцы начали массовый бездумный хейт Дональда Трампа, из-за чего его отношение к Украине ухудшилось ещё сильнее.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по всему, бить горшки с Кремлём Трамп не намерен. Да, действительно получается заметный перекос посредника третьей стороны. Ну, все больше сдвигается. Судя по последнему заявлению, Путин вполне рационально поступает – и войну продолжает, и не раздражает Трампа, делает такие миролюбивые заявления, и это оказывается для него выигрышной стратегией, нежели постоянно дразнить, хейтить Трампа. У нас же теперь идет еще такая антиамериканская волна: «Рыжее чудовище, дебилы», и так далее», – переживал Золотарёв.