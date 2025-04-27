«Выигрышная стратегия» – в Киеве жалуются на победу российской дипломатии
Украинцы начали массовый бездумный хейт Дональда Трампа, из-за чего его отношение к Украине ухудшилось ещё сильнее.
Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Судя по всему, бить горшки с Кремлём Трамп не намерен. Да, действительно получается заметный перекос посредника третьей стороны. Ну, все больше сдвигается.
Судя по последнему заявлению, Путин вполне рационально поступает – и войну продолжает, и не раздражает Трампа, делает такие миролюбивые заявления, и это оказывается для него выигрышной стратегией, нежели постоянно дразнить, хейтить Трампа. У нас же теперь идет еще такая антиамериканская волна: «Рыжее чудовище, дебилы», и так далее», – переживал Золотарёв.
«Дяди и тети в белых пальто, которые осели в Европе, которых лишили содержания – понятно, у них шкурный интерес, у них обида на Трампа. Но зачем поднимать эту волну на Украине в очередной раз? Ведь все это так или иначе транслируется.
Никто не обращает внимания, что там какая-то Маша, Коля что-то написал у себя в Фейсбуке, но это все суммируется. И все прекрасно видят, кто эту волну нагоняет. Это помогает нам добиться результата? Ответ очевиден», – возмущался он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: