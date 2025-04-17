Выборы уже не зависят только от Банковой – их могут назначить по требованию США – Бортник

Украинская власть, продлевая военное положение, пытается расставить флажки, обозначив, что выборов не будет.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это – попытка повесить флаг, но возможность и невозможность выбора уже не зависит полностью от действий государственного аппарата Украины, от действий людей на Грушевского или на Банковой не зависит в полной мере. Потому что, если американские партнёры решат, что эта власть недоговоримая, нам нужны новые партнёры, то выборы будут, и соберётся снова Верховная Рада и отменит военное положение или сократит его срок и проголосует другое решение.

Если у нас усилится кризис на фронте, например, в силу того, что мы не получим вооружения со стороны американских партнёров, не сможем ни получить, ни купить эти вооружения, а мы знаем, что, если мы не получим ракеты «Пэтриот», это означает, что украинские города будут сильно разрушаться из-за российских ударов. Вот если постучится военный кризис, то власть не сможет остановить запрос общества такими решениями на проведение выборов на перезагрузку, на смену политики», – заявил Бортник.