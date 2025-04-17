Выборы уже не зависят только от Банковой – их могут назначить по требованию США – Бортник
Украинская власть, продлевая военное положение, пытается расставить флажки, обозначив, что выборов не будет.
Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это – попытка повесить флаг, но возможность и невозможность выбора уже не зависит полностью от действий государственного аппарата Украины, от действий людей на Грушевского или на Банковой не зависит в полной мере. Потому что, если американские партнёры решат, что эта власть недоговоримая, нам нужны новые партнёры, то выборы будут, и соберётся снова Верховная Рада и отменит военное положение или сократит его срок и проголосует другое решение.
Если у нас усилится кризис на фронте, например, в силу того, что мы не получим вооружения со стороны американских партнёров, не сможем ни получить, ни купить эти вооружения, а мы знаем, что, если мы не получим ракеты «Пэтриот», это означает, что украинские города будут сильно разрушаться из-за российских ударов. Вот если постучится военный кризис, то власть не сможет остановить запрос общества такими решениями на проведение выборов на перезагрузку, на смену политики», – заявил Бортник.
Он отмечает, что и украинское общество уже перешло черту поддержки войны и в большинстве выступает за любую заморозку.
«Сам главный политический Рубикон уже состоялся. Общество уже перешло с желания восстановления территориальной целостности, продолжения боевых действий, войны до победного конца, оно переступило Рубикон. Наоборот, сейчас большая часть общества стремится достигнуть завершения войны. Часть только из них мира, но большинство, 60-70% украинцев хотят завершить войну хотя бы заморозкой. Поэтому мне кажется, что да, это попытка власти как-то укрепиться да это демонстрация того страха, в котором живёт парламент сегодня», – резюмировал эксперт.
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