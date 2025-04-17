Выборы уже не зависят только от Банковой – их могут назначить по требованию США – Бортник

Анатолий Лапин.  
17.04.2025 12:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 242
 
Война, Выборы, Дзен, Политика, Украина


Украинская власть, продлевая военное положение, пытается расставить флажки, обозначив, что выборов не будет.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть, продлевая военное положение, пытается расставить флажки, обозначив, что выборов не будет. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это – попытка повесить флаг, но возможность и невозможность выбора уже не зависит полностью от действий государственного аппарата Украины, от действий людей на Грушевского или на Банковой не зависит в полной мере. Потому что, если американские партнёры решат, что эта власть недоговоримая, нам нужны новые партнёры, то выборы будут, и соберётся снова Верховная Рада и отменит военное положение или сократит его срок и проголосует другое решение.

Если у нас усилится кризис на фронте, например, в силу того, что мы не получим вооружения со стороны американских партнёров, не сможем ни получить, ни купить эти вооружения, а мы знаем, что, если мы не получим ракеты «Пэтриот», это означает, что украинские города будут сильно разрушаться из-за российских ударов. Вот если постучится военный кризис, то власть не сможет остановить запрос общества такими решениями на проведение выборов на перезагрузку, на смену политики», – заявил Бортник.

Он отмечает, что и украинское общество уже перешло черту поддержки войны и в большинстве выступает за любую заморозку.

«Сам главный политический Рубикон уже состоялся. Общество уже перешло с желания восстановления территориальной целостности, продолжения боевых действий, войны до победного конца, оно переступило Рубикон. Наоборот, сейчас большая часть общества стремится достигнуть завершения войны. Часть только из них мира, но большинство, 60-70% украинцев хотят завершить войну хотя бы заморозкой. Поэтому мне кажется, что да, это попытка власти как-то укрепиться да это демонстрация того страха, в котором живёт парламент сегодня», – резюмировал эксперт.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить