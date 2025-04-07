Выборы ничего не изменят на Украине, придётся уничтожать «Салорейх» – Монтян

Максим Столяров.  
07.04.2025 20:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 659
 
Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Никакие выборы не помогут вернуть Украину в фарватер России, или хотя бы сделать нейтральной – насквозь антироссийскую «незалежную» придётся уничтожать.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакие выборы не помогут вернуть Украину в фарватер России, или хотя бы сделать нейтральной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий попросил оценить, стоит ли ждать на Украине проведения президентских выборов.

«Это всё бред. В любом случае, кого бы там ни выбрали, как бы там ни было, там никогда в жизни, пока существует эта система колониальная салорейховская, не будет никого даже приблизительно нейтрального к России. Это абсолютно исключено. Всех, кто был хотя бы нейтрален или условно нейтрален, не говоря уже дружественно к России, давно изничтожили.

Салорейх можно только уничтожить полностью, под ноль. Всё, никаких других вариантов нет, никаких вот этих медведчуковских идей про другую Украину просто не может быть в принципе. Но эту идею, судя по всему, Медведчук продолжает продавать», – считает она.

«Да, там даже гипотетически можно переизбрать Зелебобика или там избрать Залужного, как там между собой порешают пиндосы с бритами. Но России до этого какое, собственно говоря, дело? Какой смысл биться за какие-то там выборы?

Какая вам разница, какой русофоб усядется там на колониальную табуретку, если весь Салорейх – это собственность Запада, и Запад совершенно этого не скрывает», – добавила адвокат.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить