«Вы обещали сократить расходы, но этого не происходит»: Избиратели Трампа недовольны вознёй вокруг Украины

Михаил Рябов.  
28.04.2025 11:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 467
 
Война, Дзен, Политика, США, Украина


В США растёт недовольство неспособностью Дональда Трампа принудить Владимира Зеленского к прекращению боевых действий.

Об этом в ходе конференции на канале украинского политолога Руслана Бортника рассказала эмигрировавшая в Америку бывшая дончанка политический обозреватель Марина Черенкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В США растёт недовольство неспособностью Дональда Трампа принудить Владимира Зеленского к прекращению боевых действий....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На заднем дворе американском, в пятницу с пивом и шашлыками, люди задают вопрос: «Если наш президент не может справиться с Зеленским, тогда вообще о чем идет речь?». Понимаете? «Если это настолько трудно, тогда что будет с Китаем, и что мы можем сделать с Россией?» – описала настроения американцев Черенкова.

Она считает, что жители Украины в условиях цензуры неадекватно воспринимают ситуацию.

«Как можно было промыть мозг всему народу Украины таким образом, чтобы он думал: «Русские, американцы, все вокруг – не очень умные, глупые люди»?! «Все вокруг глупые лидеры», «все вокруг не стоят мизинца Украины». Это, может, была спасительная архитектура пропаганды во время начала активной фазы полномасштабной войны. Но сейчас это просто яд. Пропаганда делает медвежью услугу. Огромное количество людей живет в вымышленном мире. Это делает ситуацию для простых людей только хуже», – сказала Черенкова.

Она вновь вернулась к настроениям избирателей в США.

«Это тот нарратив, который здесь начинает людей доставать. Вы обещали, что вы уйдете, сократите расходы, но этого не происходит. Люди здесь говорят: Когда все это закончится?», – пересказала Черенкова.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить