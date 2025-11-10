Вучич послал в Киев спикера парламента Сербии – дружить с Зеленским и «вместе идти в ЕС»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Председатель Народной скупщины Сербии открытая лесбиянка Анна Брнабич прибыла с официальным визитом на Украину, встретившись с коллегой Русланом Стефанчуком и президентом Владимиром Зеленским.

Стороны обсудили «евроинтеграцию обеих стран» и вопросы, о которых не захотели сообщать общественности публично, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Другими словами, продолжается медовый месяц между государственными элитами Сербии и Украины.

«Дорогая Анна, спасибо, что ты сегодня здесь, в Киеве. Несмотря на то, что из-за российских атак твой поезд задержался, ты – здесь, и мы ведём переговоры о наших странах, наших народах, наших парламентах. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить Анну за то, что вы приехали и сделали это вопреки атакам Российской Федерации, и что вы сейчас здесь, в нашем парламенте», – панибратски обратился к гостье, перескакивая с «ты» на «вы» председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

По его словам, с Брнабич они обсудили множество вопросов совместного сотрудничества и общего пути в Европейский Союз. И договорились, что «сделают всё возможное, чтобы наши страны стали членами ЕС».

«Мы проработали вопросы, о которых я не хочу здесь рассказывать, но верю, что это важное сотрудничество», – отметил он, и остаётся только догадываться что имел в виду.

Брнабич в свою очередь подчеркнула, что поддерживает регулярный контакт с «господином Стефанчуком» и встречается с ним при каждой возможности на полях международных мероприятий и конференций. А также в то, что в Народной Скупщине Республики была создана Группа парламентской дружбы с Украиной, члены которой поддерживают постоянный контакт со своими коллегами из Верховной Рады Украины, и надеются, что украинская Группа парламентской дружбы вскоре посетит Сербию.

«У нас уже много совместных проектов, и ещё больше направлений, над которыми мы можем работать ещё активнее, чтобы укреплять партнёрство, сотрудничество и дружбу между Сербией и Украиной. Я особенно хочу выделить одну из стратегических целей наших стран – евроинтеграцию. Сербия полностью поддерживает Украину на её пути в ЕС. Вы можете рассчитывать на то, что Сербия поделится всеми своими техническими знаниями и окажет помощь в этом процессе. Я рада отметить, что наш министр по вопросам европейской интеграции Неманя Старович сообщил мне, что Меморандум о взаимопонимании между Сербией и Украиной по этому вопросу готов к подписанию. Надеюсь, в следующий раз мы встретимся именно для участия в церемонии его подписания, чтобы вместе работать над евроинтеграцией», – вещала Брнабич.

Также по её словам президенты Вучич и Зеленский отлично взаимодействуют. А супруга сербского президента Тамара Вучич, нередко бывает в Киеве – за последние два года она посещала его четыре раза.

«Сербия оказала Украине значительную гуманитарную и финансовую помощь – большую, чем все страны Западных Балкан вместе взятые. Хочу подчеркнуть: Украина – друг Сербии. Мы особенно высоко ценим то, что Украина уважает территориальную целостность Сербии», – отметила спикер Народной скупщины.

Также гостья пообщалась с Зеленским, отметив, что «нам есть над чем работать в будущем, и я уверена, что мы продолжим».