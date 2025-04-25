Вучич не решился рассказать о прямом участии британской разведки в сербских протестах

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что существуют многочисленные доказательства того, что в стране происходит «цветная революция».

При этом он не хочет комментировать возможную причастность к ней британской разведки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не хотел об этом говорить, у нас сложные и важные отношения с британской разведкой, у нашей разведки существуют контакты с британской, и мы пытаемся разрешить недоразумения», – сказал президент Сербии в интервью «ТВ Информер».

При этом он признал, что владеет информацией о том, что сотрудник политического отдела посольства Великобритании в Сербии Владан Аврамович участвовал в блокадах, организованных протестующими «студентами». Равно как знает, что этот человек вместе с «неким Уотсоном» ездил в преимущественно населенный бошняками-мусульманами город Нови-Пазар и пытался склонить помощников местного муфтия и имамов из Исламской общины Сербии к восстанию и участию в протестах.

Вучич отметил, что Европа не в силах противостоять России и Китаю.

«Вы должны учитывать и то, что многим в Европе необходимо продемонстрировать свою силу на ком-то. Они не могут продемонстрировать ее на России, не могут на Китае… Идеальная возможность – продемонстрировать ее на Республике Сербской и, в конечном счете, на Сербии. Мы всегда ошибочно думали, что кто-то попытается справедливо решить сербские проблемы или хотя бы частично сербский вопрос извне, особенно на Западе. И мы все просчитали неправильно. Я не о себе говорю – я давно так не думаю, а о простых людях», – сказал президент Сербии.

В то же время последние социологические опросы показывают, что граждане Сербии в массе своей выступают против вступления в Евросоюз, в то время как Вучич и большинство представителей его команды публично заявляют о своей приверженности «европейскому пути».

И подобная позиция сербской верхушки приводит к тому, что в инспирированных Западом протестах в Сербии принимают участие и патриотически и антизападно настроенные граждане.