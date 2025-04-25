«ВСУ должны сжечь все до дальнего Зауралья» – украинский генерал

Вадим Москаленко.  
25.04.2025 11:19
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинская армия должна без разбора обстреливать всю территорию России.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Близнюка заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия должна без разбора обстреливать всю территорию России. Об этом в эфире видеоблога...

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«На каждый рывок русских мы должны отвечать силой. И не играть в джентльменов, потому что во время войны джентльмены не всегда побеждают. А кацапы нагло себя ведут. Так вот, жечь всё что можно на территории РФ в полном объёме, начиная от ближней прифронтовой полосы и заканчивая дальним Зауральем», – сказал Кривонос.

По его мнению, даже не важно, являются ли цели военными объектами, главное, чтобы они представляли какую-то ценность.

«Нужно жечь всё, что является ценным, и оказывает существенную поддержку для их фронта или тыла. Это всё мы должны палить без всяких лишних нюансов. Ещё раз говорю – если у кого-то есть надежда на игру в джентльменов, пускай вспомнят, какое количество ударов они нанесли по украинским сёлам и городам за последний месяц», – добавил генерал.

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