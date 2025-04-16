Всё равно федерализация и последующий распад: Украина в юридическом тупике – эксперт

Поражение Украины приведёт к хаосу и анархии на территории «незалежной», это заложено в самой ее конституции.

Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США вышли уже из этой ситуации, сказав, что это не мое. Причем красиво сделали – ушли в положение третьей стороны, сказав, что виноваты Байден, Брюссель и Лондон, все вешать на них. А дальше ситуация следующая. Эти ребята не смогут ничего сделать без Америки, Европа и Лондон, которые добровольно по глупости лезут во все эти дела, не понимая последствий, или не желая последствий. Слабоумие и отвага», – сказал Школьников.

«А дальше классический момент. Нам нужна капитуляция. Мы не согласны ни на заморозку, ни на мирные переговоры, мы требуем капитуляции. Когда Владимир Владимирович сказал по поводу международного мандата, это и есть капитуляция. Мы говорим, что мы не хотим заниматься международным управлением. Сейчас они проведут выборы, выберут новые власти, и эти новые власти примут решение. Но, друзья, новые власти, какие бы они ни были избраны по старым законам, не смогут принять решение о передаче территорий, регионов и населения другой стране. Это решено Конституцией. Соответственно, нужно менять Конституцию. Давайте сразу голосовать за Конституцию. Дальше мы понимаем, что в эту конституцию нужно вкладывать такие моменты, как самоопределение регионов, превращение Украины в конфедерацию, даже не в федерацию, конфедерацию, где, а если вы даете одним такие права, значит и другим областям тоже. У вас у каждой области получается прав больше, чем у ЛДНР было бы по Минским соглашениям, если бы их исполнили. То есть в любой момент выйти можно, потому что нужно узаконить все эти процессы. Мы получаем ситуацию, где есть суверенные государства Украины, которые ни за что не отвечают, где вся власть сосредоточена в регионах, где очень легко их коррумпировать, подкупать и менять, которые оказываются в диких землях без какого-то уровня жизни, и дальше через какое-то время они все дружно начинают куда-нибудь проситься. Проводить референдумы и просить присоединиться к России, потому что по-другому жить нельзя», – резюмировал политолог.

Он уверен, что оставшись без внешнего финансирования, украинские регионы быстро обеднеют и начнут проситься к соседям.