Администрация Трампа пытается остановить конфликт на Украине классическим способом – без учёта бандеровских хотелок и «свидомого» плача по самостийности.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это наиболее триггерная тема. Вообще, тема прекращения войны упирается в уступки Украины. Кому это не нравится, тот все свои претензии может выслать в офис президента. Чтобы выходить на переговоры с сильных позиций, их нужно было создать на третий год войны.

Я бы эту триггерную тему вообще подвёл под Василия Симоненко: «На кладбище расстрелянных иллюзий уже нет места для могил». Четвёртый год, а мы в оценке перспектив живём ещё в зоне иллюзий. Превалирует только желаемое. Это всё очень «над», но есть один момент – всё это в большинстве, как говорит Пентагон, британская разведка, военный кабинет Трампа – всё это очень правильно, но мало достижимо.

Как далёкая цель рассматриваться может, но в базу решений оно не ляжет. Они не скрывают эту позицию, они в этом очень честные. Было бы хуже, если бы нам рисовали раскраски в радужных тонах, а сами бы в это не верили, а только бы держали нас на крючке несбыточности. Они спрашивают: вы можете, и кто-то в Европе просчитывает военное возвращение Крыма? Да или нет», – страдал Дроздов.