«Все вопросы к Зе-офису» – галичанин-русофоб о возможном признании Крыма американцами

Тарас Стрельцов.  
22.04.2025 18:31
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Администрация Трампа пытается остановить конфликт на Украине классическим способом – без учёта бандеровских хотелок и «свидомого» плача по самостийности.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация Трампа пытается остановить конфликт на Украине классическим способом – без учёта бандеровских хотелок...

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«Это наиболее триггерная тема. Вообще, тема прекращения войны упирается в уступки Украины. Кому это не нравится, тот все свои претензии может выслать в офис президента. Чтобы выходить на переговоры с сильных позиций, их нужно было создать на третий год войны.

Я бы эту триггерную тему вообще подвёл под Василия Симоненко: «На кладбище расстрелянных иллюзий уже нет места для могил». Четвёртый год, а мы в оценке перспектив живём ещё в зоне иллюзий. Превалирует только желаемое. Это всё очень «над», но есть один момент – всё это в большинстве, как говорит Пентагон, британская разведка, военный кабинет Трампа – всё это очень правильно, но мало достижимо.

Как далёкая цель рассматриваться может, но в базу решений оно не ляжет. Они не скрывают эту позицию, они в этом очень честные. Было бы хуже, если бы нам рисовали раскраски в радужных тонах, а сами бы в это не верили, а только бы держали нас на крючке несбыточности. Они спрашивают: вы можете, и кто-то в Европе просчитывает военное возвращение Крыма? Да или нет», – страдал Дроздов.

«В мировой палитре есть разные прецеденты, и Америка идёт прецедентом классики. Классика остановки войн заключается в остановке войны в тот момент, когда она останавливается. Вариантов отмоток в истории мировых войн вы не найдёте. Отмотки могут быть, когда капитулирует сторона.

Но в случае с Россией, капитуляция России, безусловно, наша желаемая цель, все за это можем ставить свечки и править круглосуточные литургии, но не выглядит реальной практичной целью в реальных условиях реальной политики», – сокрушался бандеровец.

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