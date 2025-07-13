ВС РФ вскрыли крупный узел обороны противника

Олег Кравцов.  
13.07.2025 13:52
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия продолжает освобождение оккупированной части ДНР.

Так, сегодня официально было объявлено об освобождении населенного пункта Карла Маркса (Мирное) на Южно-Донецком направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия продолжает освобождение оккупированной части ДНР. Так, сегодня официально было объявлено об освобождении...

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«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Карла Маркса Донецкой Народной Республики», – сообщает МО РФ.

Более подробно о ситуации здесь рассказывает тг-канал «Воин DV», который ведут бойцы-дальневосточники, участвующие в боях на этом направлении.

«Гвардейцы-разведчики группировки войск «Восток» ворвались в населенник и полностью зачистили его от присутствия противника. Таким образом, крупный узел обороны противника, которым после потери Комара ВСУ пытались остановить продвижение 36-й армии, пал. Кроме того, взяты под контроль окружающие посёлок лесополосы, что обеспечивает дальнейшее продвижение к Александрограду и Воскресенке. Освобождено 2,6 квадратных километра и свыше 400 строений», – пишет паблик.

Отмечается, что в ходе боев 37-я бригада ВСУ потеряла свыше роты живой силы.

«Гвардейцами-разведчиками установлены российские флаги  в различных частях села. В настоящее время идёт дальнейшее продвижение на запад, штурмовики закрепляются на новых позициях.  «Дальневосточный Экспресс» группировки войск «Восток» продолжает наступление, сделав очередной шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики», – добавили российские военные.

А ВСУшник «Мучной» признает, что в скором времени падет и Воскресенка.

«Продолжаются ожесточенные бои в районе Воскресенки, мы пока контролируем н.п за счет огневой агрессии, поэтому противник до сих пор не забрал это село! Дронами совсем скоро враг заберет деревню под свой контроль и приступит к штурму соседнего Зеленого Кута, к которому он в ближайшее время подойдет с юга», – сокрушается украинский офицер.

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