Вражеская аналитика подсказывает России, что освобождение Одессы – жизненно важный приоритет

Для НАТО критически важно не допустить возвращения Одессы в состав России.

Об этом говорится в докладе, опубликованном британским Королевским институтом международных отношений Chatham House (признан нежелательной в России организацией), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не может быть надежного противовеса России в Черном море без Украины, имеющей черноморское побережье. Следовательно, оборона Одессы должна лечь в основу любой совместной стратегии уравновешивания, направленной на предотвращение доминирования России в Черном море. В условиях ослабления внимания США к региону сотрудничество между основными членами ЕС, Великобританией и Турцией имеет важное значение», – говорится в публикации.

Авторы доклада обращают внимание, что занятие Одессы российскими войсками угрожает расширением влияния Москвы на сопредельную Молдову.

«Молдова особенно уязвима из-за своей близости к Одессе, если Россия преуспеет в своем стремлении захватить Одессу и отрезать Украину (и, следовательно, Молдову) от Черного моря – это не только поставит под серьезную угрозу будущее государственности Украины, но и окажет глубокое влияние на безопасность Восточной Европы и Балкан…

У Приднестровья нет прямой границы с Россией, но оно служит рычагом давления на Молдову и Румынию, который значительно усилился бы, если бы Россия захватила Одессу и стала непосредственным соседом Молдовы. В настоящее время это нереалистичная перспектива. Однако Одесса имеет огромное стратегическое значение для России. Если представится возможность воспользоваться им, Москва вряд ли ее упустит.

Город не только глубоко укоренился в российском неоимперском воображении, но и представляет собой важнейший актив, который может значительно усилить глобальное экономическое влияние России», – пишут вражеские аналитики.