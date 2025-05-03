Массовая атака БПЛА на Крым и Краснодарский край – это серьёзная операция с привлечением космоса, где не обошлось без американских спутников и британских ракет, которые тоже запускаются только специалистами НАТО.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За эти 3 года реальностью стала война нового поколения, когда мы не можем поразить центр управления противника – мы не влияем на их физическую силу, они где-то там сидят, нажимают на кнопки, а здесь находится железо, которое наносит ущерб живым людям. Здесь действуют иные виды и рода вооружённых сил, связанные с беспилотными системами. Только БЭКов более 20 разных типов, оснащенных ЗРК, системами залпового огня, безоткатной артиллерии, крупнокалиберными пулемётами и даже торпедами. Они активно работают над модернизацией БЭКов. Мы стремимся купировать угрозы – всё, что летело и шло к нашим берегам отражено. Но это говорит о том, что времена в определённом смысле для нас наступают «весёлые», – подчеркнул он.

По словам эксперта, быстроходный катер Willard, который в числе прочих был уничтожен в море, способен разместить на борту до 15 спецназовцев. И, скорее всего, они там были. А таких катеров у противника десятки.