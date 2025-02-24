«Война не принесла облегчения Украине, но нужно продолжать» – президент Литвы

Вадим Москаленко.  
24.02.2025 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Литва, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на огромные потери, украинцы не должны отчаиваться и прекращать войну, ведь страны Европы будут продолжать отправлять им оружие.

Об этом на форуме в Киеве, посвящённому третьей годовщине войны против России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на огромные потери, украинцы не должны отчаиваться и прекращать войну, ведь страны Европы...

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«Третий год этой кровавой войны не принёс никакого облегчения Украине. И последние события вызывают только обеспокоенность.

Но мы не должны разочаровываться, это не конструктивно в подобной ситуации. Именно для этого я приехал сегодня – чтобы сказать, что мы должны оставаться едиными и поддерживать Украину ещё больше, чем раньше», – высказался Науседа.

Он пообещал продолжать военную поддержку Украине, в том числе поставить системы ПВО.

«Мы должны немедленно обеспечить Украину современным вооружением в соответствии с её потребностями, в частности системами ПВО и возможностью наносить удары на большую дальность. Кроме того, не должно быть никаких ограничений на применение этого оружия.

Также мы должны инвестировать в ВПК Украины, и должны обеспечивать общее производство. Потому что технологический потенциал Украины является очень большим», – провоцировал литовец.

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