«Война не принесла облегчения Украине, но нужно продолжать» – президент Литвы

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Несмотря на огромные потери, украинцы не должны отчаиваться и прекращать войну, ведь страны Европы будут продолжать отправлять им оружие.

Об этом на форуме в Киеве, посвящённому третьей годовщине войны против России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Третий год этой кровавой войны не принёс никакого облегчения Украине. И последние события вызывают только обеспокоенность. Но мы не должны разочаровываться, это не конструктивно в подобной ситуации. Именно для этого я приехал сегодня – чтобы сказать, что мы должны оставаться едиными и поддерживать Украину ещё больше, чем раньше», – высказался Науседа.

Он пообещал продолжать военную поддержку Украине, в том числе поставить системы ПВО.