Военный бюджет США после бешеного разворовывания становится меньше российского
Военный бюджет США – это сплошное «мошенничество».
Об этом ведущий в прошлом дипломат Испании Хосе Зоррилья заявил в интервью Институту изучения нейтралитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как вы знаете, 40% военных расходов во всем мире приходится на долю американцев. А теперь у них даже нет боеприпасов. Ты же знаешь, что это мошенничество. Как получилось что у них 40% мировых военных расходов, а у Украины нет боеприпасов. Россия тратит одну десятую этих денег, а у них есть все боеприпасы в мире», – сказал Зоррилья.
Он считает, что именно поэтому президент США Дональд Трамп заставляет страны Евросоюза увеличивать свои оборонные расходы.
«Он хочет, чтобы мы платили за нашу безопасность. Но что заставляет Трампа поверить, что если мы заплатим за нашу безопасность, то мы разделим его страхи? Почему мы должны считать, что Германия нуждается в 45 военных базах для своей безопасности? Зачем быть ощетинившимся ракетами, чтобы защитить себя от чего-то? Зачем бомбить хижины?», – вопрошал Зоррилья.
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