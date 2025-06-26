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В Европе пора повысить военные налоги, чтобы обеспечить украинских неонацистов всем необходимым для продолжения войны с Россией.

Об этом на лондонской конференции на тему «Переписывая правила мира» заявил экс-генсек НАТО, британский лорд Джордж Робертсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны помогать украинцам с тем, что им сейчас нужно. На днях Большая Семерка собралась, и Владимир Путин воспользовался этой возможностью, чтобы нанести один из самых масштабных ударов по столице Украины, как будто хотел напомнить собравшимся, что он все еще там и все еще хочет захватить Украину и подчинить ее себе. Он был абсолютно последователен в этом. Так что конкретно европейцы могут сделать для поддержки Украины? Увеличить помощь, которую мы оказываем. Мы должны прислушиваться к тому, что говорит президент Зеленский, и что нужно его военным командирам в данный момент, и мы должны это делать», – вещал Робертсон.

Он подчеркнул, что европейцы должны больше платить за продолжающуюся войну против Украины.