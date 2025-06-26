Военные хотелки Зеленского должна оплачивать Европа – британский лорд
В Европе пора повысить военные налоги, чтобы обеспечить украинских неонацистов всем необходимым для продолжения войны с Россией.
Об этом на лондонской конференции на тему «Переписывая правила мира» заявил экс-генсек НАТО, британский лорд Джордж Робертсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы должны помогать украинцам с тем, что им сейчас нужно. На днях Большая Семерка собралась, и Владимир Путин воспользовался этой возможностью, чтобы нанести один из самых масштабных ударов по столице Украины, как будто хотел напомнить собравшимся, что он все еще там и все еще хочет захватить Украину и подчинить ее себе. Он был абсолютно последователен в этом.
Так что конкретно европейцы могут сделать для поддержки Украины? Увеличить помощь, которую мы оказываем. Мы должны прислушиваться к тому, что говорит президент Зеленский, и что нужно его военным командирам в данный момент, и мы должны это делать», – вещал Робертсон.
Он подчеркнул, что европейцы должны больше платить за продолжающуюся войну против Украины.
«Для нашей собственной обороны очень важно, чтобы мы ее поддерживали. Знаете, я рассматриваю защиту страны как страховку жилья. И платить взносы очень важно. И люди должны быть готовы платить за эту страховку.
И частью этой страховки является уверенность в том, что Украина победит, а Путин будет повержен. Это очень важно для нашей безопасности в настоящее время», – убеждал британец.
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