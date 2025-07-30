«Виноваты национал-патриоты!» – философ-майданщик Дацюк жалуется на распад укро-государства
Украинское государство фактически перестало существовать, потому что его институты не взаимодействуют между собой.
Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский философ, ранее горячо поддержавший оба майдана, Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы ставили вопрос общественного договора, когда мы думали, что на уровне общества можно договориться. Сейчас у нас ситуация намного сложнее.
У нас распад всех структур страны и всего государства. То есть у нас между институтами нет договора. Формально им должна быть конституция, но мы от конституции отказались.
То есть нет государственного договора, нет общественного договора, нет договора бизнеса, власти и гражданского общества, нет договора внутри гражданского общества», – сказал Дацюк.
По его мнению, во всём виноваты украинские националисты, которые навязали свою бандеровскую идеологию самой стране.
«Оказалось, что есть активные группы или активисты, которые как бы собой подменяют общественный договор. Они говорят: смотрите, мы национал-патриоты, мы и есть основа общественного договора. А значит, армия-мова-вера, и всё. А кто не согласен, тот враг.
Это не общественный договор. Хотя формально активности в него вкладывается самый большой объём. Даже на этом уровне структура гражданского общества и общественный договор не совпадает с договором активиста.
Никто с вами договариваться не будет: только украинский язык, только вот такая коллективная память. А республика появляется, когда договариваются все. Если договариваются только национал-патриоты, а остальным они диктуют свою волю, то это не про общественные договоры», – жаловался майданный философ.
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