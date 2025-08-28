Ветераны СВО как никто будут беречь нашу мирную жизнь после войны – Бондаренко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россию ожидает «ренессанс» культуры и искусства после окончания СВО.

Об этом директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Любой военный конфликт порождает огромный запрос на гуманизм. Это про то, что, ребята, давайте жить дружно, как прекрасен и хрупок этот мир. Запрос на это может быть выражен, в первую очередь, в сфере культуры», – сказал Бондаренко.

Он считает нереалистичными страхи некоторых прогнозистов перед солдатами, вернувшимися с симптомами ПТСР.

«Не надо опасаться, что, вернувшись с СВО, ветераны привнесут в нашу жизнь много милитаризма. Как раз наоборот: человек, прошедший военные действия как никто другой знает, сколько стоит человеческая жизнь и мир. Эти люди, как и ветераны, вернувшиеся после Великой Отечественной войны, понимают, зачем всем нужен мир», – отметил Бондаренко.

Он возглавил авторский коллектив, подготовивший доклад «Россия будущего-2050: идеальный регион, лучший город, образ идеального управленца».