Ветераны СВО как никто будут беречь нашу мирную жизнь после войны – Бондаренко

Елена Острякова.  
28.08.2025 23:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 157
 
День Победы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна


Россию ожидает «ренессанс» культуры и искусства после окончания СВО.

Об этом директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Любой военный конфликт порождает огромный запрос на гуманизм. Это про то, что, ребята, давайте жить дружно, как прекрасен и хрупок этот мир. Запрос на это может быть выражен, в первую очередь, в сфере культуры», – сказал Бондаренко.

Он считает нереалистичными страхи некоторых прогнозистов перед солдатами, вернувшимися с симптомами ПТСР.

«Не надо опасаться, что, вернувшись с СВО, ветераны привнесут в нашу жизнь много милитаризма. Как раз наоборот: человек, прошедший военные действия как никто другой знает, сколько стоит человеческая жизнь и мир. Эти люди, как и ветераны, вернувшиеся после Великой Отечественной войны, понимают, зачем всем нужен мир», – отметил Бондаренко.

Он возглавил авторский коллектив, подготовивший доклад «Россия будущего-2050: идеальный регион, лучший город, образ идеального управленца».

