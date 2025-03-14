«Вчера обсуждали эту тему» – Лукашенко готовится «расквартировать» «Орешник»
Российские баллистические ракеты «Орешник» появятся в Белоруссии в конце 2025 года.
Об этом президент РБ Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая в Совете Федерации в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К концу года. Не буду говорить, сколько, но пусковые установки мы уже создали. Вчера мы обсуждали эту тему. Владимир Владимирович говорит: теперь нам надо определиться, где мы их расквартируем. Я говорю: было бы что расквартировывать – мы расквартируем», – сказал Лукашенко.
Он напомнил, что Россия и Белоруссия создали единую региональную систему ПВО. Крое того, Россия передала Белоруссии тактическое ядерное оружие.
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