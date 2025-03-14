«Вчера обсуждали эту тему» – Лукашенко готовится «расквартировать» «Орешник»

Елена Острякова.  
14.03.2025 18:26
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские баллистические ракеты «Орешник» появятся в Белоруссии в конце 2025 года.

Об этом президент РБ Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая в Совете Федерации в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские баллистические ракеты «Орешник» появятся в Белоруссии в конце 2025 года. Об этом президент...

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«К концу года. Не буду говорить, сколько, но пусковые установки мы уже создали. Вчера мы обсуждали эту тему. Владимир Владимирович говорит: теперь нам надо определиться, где мы их расквартируем. Я говорю: было бы что расквартировывать – мы расквартируем», – сказал Лукашенко.

Он напомнил, что Россия и Белоруссия создали единую региональную систему ПВО. Крое того, Россия передала Белоруссии тактическое ядерное оружие.

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