В Верховной раде предлагают, чтобы Турция тоже ввела войска на Украину
В условиях потепления отношений США и России украинским властям следовало бы усилить заигрывания с Турцией, заявил на заседании Верховной рады депутат Николай Княжицкий от партии экс-президента Порошенко.
«Наши отношения с Турцией станут крепче, а в условиях, когда политика Белого дома становится менее благосклонной к Украине и менее предсказуемой, это критически важно для создания новых альянсов в противостоянии с Россией. Во всех заявлениях Анкары подчеркивается, что Крым – это Украина. Президент Зеленский во время визита в Анкару заявлял, что рассматривает Турцию, так же, как Евросоюз и Британию, гарантом безопасности, который может прислать свой военным контингент. Эта страна обладает для этого достаточным военным ресурсом и поддерживает наше вступление в НАТО», – сказал депутат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Княжицкий выразил опасение, что в Крыму после бегства в Киев главарей запрещенного в РФ меджлиса теряется влияние Украины и Турции.
«На сегодня Крым покинуло ориентировочно 30 тысяч крымских татар. Арифметически, возможно, это не очень большая цифра, но это 10 процентов крымско-татарского народа. И этот процесс продолжается. А те, что не покинут, они постепенно, особенно молодое поколение, будут русифицироваться», – сокрушается порошенковец.
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