В США советуют Киеву вернуть водную блокаду Крыма, не считаясь с потерями
Украина должна ставить своей целью захват Крымского полуострова, несмотря ни на какие сопутствующие потери.
Об этом в эфире своего блога заявил американский геополитический аналитик Пол Варбург, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Из-за своего географического положения, Крым – это, пожалуй, самаясложная для захвата территория Украины и, следовательно, самая дорогая для Украины территория, которую она пытается вернуть под свой контроль.
Крым можно захватить только по суше через очень узкий перешеек, что делает его очень легко укрепляемым и означает, что любое нападение на Крым приведет к большим потерям, как при штурме хорошо укрепленных позиций, так и при высадке десанта на побережье», – рассуждал Варбург.
По его мнению, чтобы минимизировать потери, Украина сначала должна организовать водную и экономическую блокаду Крыма. Видимо, он не в курсе, что Крым жил без украинской воды с 2014 года.
«Но этот же перешеек делает Крым и чрезвычайно уязвимым полуостровом. Потому что единственный способ доставить большую часть воды на Крымский полуостров – это через каналы, которые должны проходить через ту же узкую точку. Эти каналы, очевидно, легко перекрыть и уничтожить источник воды.
Его также можно снабжать через Керченский мост, где сейчас есть автодорога и железная дорога, которая обеспечивает Крым топливом, продовольствием, водой и всем необходимым. Если вы еще не поняли, Крым чрезвычайно уязвим для осады.
Когда Украина будет готова вернуть Крым, она сможет перекрыть доступ к нему со всех сторон. Она может разрушить Керченский мост. Она может перекрыть доступ к Крыму по суше и не дать людям добраться до него или уехать оттуда по морю», – добавил он.
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