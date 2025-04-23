В США прогнозируют полное освобождение Донбасса к концу года

Осенью 2022 года у русских не было столько сил, чтобы удержать подконтрольные территории, поэтому пришлось отступать в Харьковской и Херсонской областях. Но теперь ситуацию изменилась.

Об этом на канале журналиста Дэнни Хайфона заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские войска прорвали оборону киевского режима на окраинах Купянска. ВСУ отступают и пытаются организовать новую оборону. Если российские войска смогут взять Купянск, Лиман и ещё три населённые пункта в этом районе на юге Харьковской области и на севере Донбасса, это будет большой успех. Российские войска были вынуждены отступить осенью 2022, потому что Россия не отправила достаточно сил для участия в конфликте, рассчитывая на политическое урегулирование. Киевский режим заманил их в ловушку своим стамбульским коммюнике, они получили оружие от Запада, начали мобилизацию, а потом оказалось, что у России больше территорий, чем войск, чтобы их удержать, и нужно было начинать мобилизацию, потому что очевидно, что это будет настоящая война. Они и отступили от Харькова на севере, из Херсона на юге», – сказал Слебода.