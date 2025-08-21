В США предложили использовать влюблённых в доллары олигархов «для развала России»
США должны подкупить российских олигархов, чтобы с их помощью развалить РФ изнутри.
Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший разведчик США, подполковник в отставке Тони Шаффер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Рейган прекрасно понимал, чего хотят русские, что их беспокоит. И он пытался манипулировать их мышлением таким образом, чтобы мы получили преимущество над ними, чтобы они сами по себе под давлением своей культуры развалились. Вся эта история с Горбачевым была хорошо разыграна, потому что Рейган понимал, что в их системе есть уязвимые места.
Это то, чего мы сейчас не делаем. Сейчас мы пытаемся, знаете ли, встать с ними лицом к лицу и просто сказать, мы так же сильны, как и вы», – сетовал Шаффер.
«Я бы сказал, что нам нужно смотреть на это более асимметрично. В политической системе Путина есть недостатки, которыми мы не пользуемся в полной мере. И я бы сказал, что войну на Украине можно было выиграть.
Один из недостатков, которые можно использовать – недовольство олигархов тем, как идут дела, война заняла слишком много времени и денег. И тот факт, что мы не подошли к олигархам так, чтобы это было выгодно нам. Ведь есть способы донести до них, что эти постоянные попытки захватить Украину не принесут им быстрого результата», – добавил он.
