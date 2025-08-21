В США предложили использовать влюблённых в доллары олигархов «для развала России»

США должны подкупить российских олигархов, чтобы с их помощью развалить РФ изнутри.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший разведчик США, подполковник в отставке Тони Шаффер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Рейган прекрасно понимал, чего хотят русские, что их беспокоит. И он пытался манипулировать их мышлением таким образом, чтобы мы получили преимущество над ними, чтобы они сами по себе под давлением своей культуры развалились. Вся эта история с Горбачевым была хорошо разыграна, потому что Рейган понимал, что в их системе есть уязвимые места.

Это то, чего мы сейчас не делаем. Сейчас мы пытаемся, знаете ли, встать с ними лицом к лицу и просто сказать, мы так же сильны, как и вы», – сетовал Шаффер.