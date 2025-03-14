В составе РФ доходы Крыма выросли в пять раз

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Более 2 трлн рублей вложено в экономику Крыма за 11 лет в Российской Федерации. Больше половины – это частные инвестиции, направленные на развитие производств, что позволило создать более 95 тысяч новых рабочих мест.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопреки санкциям, республика адаптировалась к современным условиям. Более того, использовала санкции как стимул для развития собственного потенциала. За 11 лет мы достигли хороших показателей в экономике – валовый региональный продукт вырос на треть и превысил 768 млрд руб. В перспективе развития Республика Крым, как территория Азово-Черноморского кластера, туристическая дестинация – увеличит ВРП до 2030 года еще более чем на 14%. Растут собственные доходы, как налоговые, так и неналоговые поступления. По сравнению с 2014 годом за эти 11 лет доходы выросли более, чем в пять раз и по итогам 2024 год составили более 135 млрд руб. Заработная плата выросла в 3,2 раза – в 2014 году она составляла 14,6 тыс руб, по итогам 2024 года – 52,5 тыс руб. При этом уровень безработицы упал с 7,2% в 2014 году до 2,6% в 2024-м», – сообщил он.

По словам главы правительства, в рамках СЭС реализуется 1276 комплексных проектов на сумму более чем 250 млрд руб. Модернизируется инфраструктура – в развитие топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, дорожной отрасли ежегодно вкладывается около 100 млрд руб.

Только в ЖКХ ежегодно вкладывается 34 млрд руб – это строительство новых и замена старых водоводов, ремонт дворов и крыш, замена лифтов, строительство детских и спортивных площадок. Уровень газификации домовладений с 67% вырос до 82%.