В Севастополе и Ялте заукраинским ждунам» влепили штраф и арест

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В Севастополе оперативники ЦПЭ задержали местную жительницу за комментарии в одном из украинских телеграм-чатов в поддержку ВСУ и скорейшего захвата Крыма укронацистами.

По решению суда, «заукраинка» оштрафована на 45 тыс. руб., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«30-летняя работница транспортного госпредприятия, надеясь на анонимность в чате проукраинского телеграм-канала, одобрительно комментировала террористические действия ВСУ и с нетерпеньем ждала неонацистов в нашем городе-герое Севастополе», – подчеркнули в управлении МВД.

В Ялте сотрудники МВД задержали 45-летнего жителя Симеиза, который размещал нацистскую атрибутику на своей странице в социальной сети ВКонтакте и ждал ВСУ.

«Я разместил в социальной ВК два фото, содержащие нацистскую символику. Одно из них было размещено в юмористических целях, как персонажи из фильма «Пираты Карибского моря». В таком плане ещё никто не подавал. Второе фото, наоборот, демонстрирует моё отношение к Украине. Я поддерживаю специальную военную операцию, и это фото призывает посмотреть, что делает Зеленский, как уничтожает памятники. Фотография была сделана через час после снесения памятника. К режиму отношусь негативно», – пояснил ялтинец правоохранителям.

Однако Ялтинский суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.