«В России не сделали уроков из 2004 года, до сих пор не вынесли уроков из 2014-го» – крымский доцент

Россия не сделала выводов ни из первого, ни из второго украинского Майдана, хотя они должны быть фундаментальными.

Такое мнение высказал политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ Сергей Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, как 11 лет назад, так и сегодня ряд людей, которые принимают ответственные решения, не поняли глубину бездны, в которую упало украинское общество. И эта бездна в настоящее время представляет угрозу России. Потому что, втягиваясь в этот конфликт, мы приобретаем от противника какие-то патопсихологические черты, которые требуют анализа. В России не сделали уроков из 2004 года, до сих пор не вынесли уроков из 2014-го. Пока что решения носят поверхностный и не глубокий характер, а они должны быть фундаментальными», – подчеркнул он.

В начале 90-х отразить очередное нашествие Запада на Россию руководству страны помешали личные, олигархические и клановые интересы. Потребовались десятилетия, чтобы правящие элиты поставили вопросы российского могущества и выживания в центр внешней политики. И толчком к этому стали события 2014 года в Крыму.