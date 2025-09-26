В Раде угрожают Молдове военным вторжением в случае провала партии Санду на выборах

Если по итогам парламентских выборов Кишинев сменит риторику на пророссийскую, то Украине придется задействовать ресурсы, в том числе, не исключено, что и военные.

Об этом на канале ProUA, который ведет бывший депутат Верховной рады русофоб Олесь Доний, получивший сотрясение мозга в ходе одной из парламентских драк, заявил оскандалившийся перепиской с проституткой член правящей фракции Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик говорит, что зажатая между Румынией и Украиной Молдова не имеет альтернатив.

«Это во многом определяет ситуацию для Молдовы. Мы будем очень внимательно следить за риторикой молдавской власти, если она изменится», – сказал Яременко.

Он говорит, что сейчас у Киева хорошие отношения с Кишиневом.

«Если же власть сменится, и из Кишинева начнут звучать какие-то пророссийские лозунги и так далее, соответственно, мы будем реагировать. Эта проблема для нас понятна, она была в меньшем измерении в масштабах Приднестровского региона Республики Молдова. То есть мы чувствовали, что этот регион проблемный с точки зрения угроз нашей национальной безопасности.

Соответственно, ситуация ухудшится для нас, то есть расширится эта проблема до масштабов всей страны Молдова. А у нас есть средства реагирования – и экономические, и политические, и дипломатические. Сейчас пока связаны военные в других местах, но это же вопрос такой – в зависимости от того, как ведет себя соседнее государство, будут выискиваться ресурсы», – пригрозил Яременко.

