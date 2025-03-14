В Раде набросились на Шмыгаля за территориальные уступки на переговорах

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На Украине узнают о готовности к территориальным уступкам на переговорах не от властей, а от президента Дональда Трампа и госсекретаря США Марко Рубио.

Эту тему горячо обсуждали на заседании Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данному вопросу депутаты ждали главу МИД Андрея Сибигу, однако глава украинской дипломатии на заседание не явился. Спикер Рады Стефанчук зачитал письмо от Сибиги, где тот, ссылаясь на занятость и визиты австрийского и португальского коллег, сообщил, что встретится с парламентариями в другой раз.

Депутаты повозмущались и переключились на премьера Дениса Шмыгаля.

«Мы из уст президента США получаем информацию, что происходят переговоры по территории, Украина может знает, уже какие территории останутся, какие нет. Это дословно, что сказал Трамп», – вещал тимошенковец Вадим Ивченко.

Также с претензиями выступил депутат «Европейской солидарности» Артур Герасимов.

«И президент Трамп, и госсекретарь Рубио заявили, что на переговорах, наверное, в Джидде, обсуждался вопрос территориальных уступок Украины. Трамп вообще высказался очень прямо: обсуждали то, что будет чьим, и ещё и большую электростанцию. Так до чего договорились, и когда вы собираетесь доложить Верховной раде и народу Украины, что планируете признание территориальных уступок? И второй вопрос. В соответствии с директивами Зеленского, делегация Украины в Стамбуле в 22-м году обсуждала условия, суть которых: ни армии, ни языка, ни веры, ни НАТО, ни санкций. Представитель президента США Стив Уиткофф уже заявлял, что стамбульские договоренности будут ориентиром для мирного соглашения с РФ. На какой стадии переговоров по этим ориентирам вы сейчас находитесь, и когда вы доложите парламенту по этим пунктам? Вы ожидаете, что они будут ратифицированы Верховной радой?!», – обратился порошенковец.

Денис Шмыгаль ответил, что переговоры были успешными и поблагодарил союзников за поддержку.

«Относительно территориальных уступок, есть четкая позиция президента Украины, он ее неоднократно озвучивал, Украина не собирается уступать свои территории, территориальная целостность, суверенитет нашего государства – это приоритет номер один для нас, это определено уставом ООН, определено международным законодательством. У нас нет и не было директив вообще с кем-либо вести какие-либо разговоры относительно территориальных уступок Украины. «Стамбул» не рассматривался на этих переговорах», – отдувался Шмыгаль.

Однако депутаты ещё периодически возмущались по данному вопросу.