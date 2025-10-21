В окружении Трампа практически не осталось настоящих русофобов – украинский дипломат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В администрации президента США не осталось влиятельных политиков-русофобов, которые могли бы повлиять на политику Трампа.

Об этом на канале «Прямой» заявил бывший постпред Киева при ООН, экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Американские эксперты в один голос говорят, что принципиальное отличие этого срока Трампа от предыдущего в том, что тогда были люди в окружении Трампа, которых он не очень хотел видеть, но тем не менее слушал. И в некоторых случаях, они были способны скорректировать его политику и позицию. Это тот же Майк Помпео, Никки Хейли (Джон Болтон – ред.)», – сказал Ельченко.