В Минкурортах Крыма рассказали о самых популярных и дешёвых местах на полуострове

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Турпоток в Крым показывает рост 17% к данным на начало лета прошлого года, и тенденция к увеличению количества отдыхающих на 1 миллион человек по итогам года остается в силе.

Регион входит в пятерку самых востребованных среди направлений внутреннего туризма, сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Загрузка на начало лета составляет 61%. Наивысшая в городе Саки 71%, в Евпатории – 68%, в Ялте 64%. Бронирование июль-август идет на уровне 58 – 62%, есть спрос на осенние месяцы. Южный берег Крыма остается в приоритете у туристов», – уточнил министр.

Две трети туристов прибывают в Крым автомобильным транспортом, причем доля выбравших проезд по Крымскому мосту остается превалирующей – только 9% воспользовались сухопутным маршрутом через ДНР и Херсонскую область. Количество досмотровых групп на мосту увеличено, что позволяет пройти проверку в среднем за 6 минут. Новые мобильные комплексы в Армянске и Джанкое позволяют проверить легковые авто без выгрузки вещей.