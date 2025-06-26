В Минкурортах Крыма рассказали о самых популярных и дешёвых местах на полуострове
Турпоток в Крым показывает рост 17% к данным на начало лета прошлого года, и тенденция к увеличению количества отдыхающих на 1 миллион человек по итогам года остается в силе.
Регион входит в пятерку самых востребованных среди направлений внутреннего туризма, сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Загрузка на начало лета составляет 61%. Наивысшая в городе Саки 71%, в Евпатории – 68%, в Ялте 64%. Бронирование июль-август идет на уровне 58 – 62%, есть спрос на осенние месяцы. Южный берег Крыма остается в приоритете у туристов», – уточнил министр.
Две трети туристов прибывают в Крым автомобильным транспортом, причем доля выбравших проезд по Крымскому мосту остается превалирующей – только 9% воспользовались сухопутным маршрутом через ДНР и Херсонскую область. Количество досмотровых групп на мосту увеличено, что позволяет пройти проверку в среднем за 6 минут. Новые мобильные комплексы в Армянске и Джанкое позволяют проверить легковые авто без выгрузки вещей.
«Подавляющее большинство объектов размещения пользуются динамическим ценообразованием. Понятно, что в высокий сезон у нас цены растут. В зависимости от категории средств размещения разброс цен существенный, где-то рост меньше 5%, наиболее востребованные объекты – более 30%.
Сложно называть конкретные цифры, но специально сейчас смотрели, например, на неделю можно забронировать номер «стандарт» за 50 – 70 тысяч рублей на двоих. Есть более бюджетные варианты отдыха, например, двухзвездочные отели от 42 тысяч на двоих за неделю.
При этом Крым остаётся наиболее бюджетным регионом в сравнении с нашими соседями. Мы тоже динамику смотрим, и в среднем получается на 18,6% цена отдыха в Крыму ниже, чем в соседних причерноморских регионах», – отметил Ганзий.
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