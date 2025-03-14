В Крыму раскрыли дело о пропавшей и задушенной девушке

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До 20 лет лишения свободы грозит двум охранникам одного из торговых центров Евпатории за убийство 23-летней девушки, совершенное в апреле прошлого года.

Джессика Кужная поплатилась жизнью за полмиллиона рублей, которые вымогатели хотели у нее отобрать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как выяснило следствие, один из охранников был в близких отношениях с девушкой. Он узнал, что у нее хранится 500 тысяч рублей. Сам он был в долгах и предложил своему напарнику совершить разбойное нападение на девушку, чтобы вытребовать деньги.

Злоумышленники сняли дом в селе Воронцовка Красноперекопского района, куда один из них привез девушку под предлогом совместного времяпрепровождения.

«У потерпевшей незаметно похитили телефон, который впоследствии был выброшен в безлюдном месте, чтобы в случае ее розыска запутать следы. На требования выдать деньги девушка ответила отказом и начала оказывать сопротивление. Сообщники связали ей руки и ноги скотчем, закрыв рот кляпом. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, скончавшись от удушения, подельники вывезли ее тело и захоронили в лесополосе за селом Вересаево, после чего скрылись», – уточнили в главке Следкома по Крыму и Севастополю.

О пропаже Джессики заявила ее мать после того, как не смогла дозвониться до дочери. Волонтеры быстро помогли установить круг общения пропавшей, маршруты ее передвижения, изучили камеры уличного наблюдения. В итоге были установлены двое причастных к исчезновению Джессики – 29-летний житель Красноперекопского района и 26-летний житель Евпатории, оба работающие в одном из евпаторийских торговых центров.

Близкие девушки говорят, что на теле обнаружены следы изнасилования и удушения. Кроме того, труп пытались сжечь. Но после вывезли и закопали среди строительного мусора в лесополосе.