В Крыму призвали помочь ветеранам СВО совершить паломничество в Мекку

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В Крыму мусульманам – участникам спецоперации и их родным, выделили 20 бесплатных мест для совершения хаджа.

В целом в этом году Крыму выделена квота в размере 600 человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказал в эфире «Крым 24» заместитель муфтия Крыма и Севастополя Артур Решитов, впервые в современной истории Крыма организация паломничества идет с привлечением руководства республики.

«Для всей России для совершения паломничества Саудовской Аравией выделяется 25 тысяч мест. И каждый год хадж-миссия России для мусульман Крыма выделяет 500 мест, в этом году – 600. Конечно же, у нас участников специального военной операции очень много среди крымских татар, среди мусульман. И вы знаете ментальность нашего народа – они не любят это афишировать и показывать. Но среди них много желающих поехать в хадж, и, конечно, 20 мест – это очень мало для Крыма. Поэтому мы призываем наших меценатов, местных бизнесменов поучаствовать именно в этой акции – отправь в хадж героя республики», – подчеркнул Решитов.

Он напомнил, что прием документов на совершение хаджа заканчивается 18 марта. Желающие должны иметь биометрический загранпаспорт, внутренний российский с пропиской и фото для получения визы. Для паломников ФМС открыло «зелёный коридор» по оформлению выездных документов. Половина мест уже забронирована. В Мекку и Медину верующие отправятся в конце мая группами по 49 человек.

Стоимость паломнической поездки составляет 5,5-6 тысяч долларов, в зависимости от вида транспорта.