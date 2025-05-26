В Республике Крым появился первый иноагент – в список Минюста включена Лутфие Зудиева. В отличие от большинства других фигурантов, уже давно покинувших пределы России, Зудиева продолжает коптить крымское небо в Джанкое и активничает на ниве «правозащиты», пытаясь отбеливать экстремистов и террористов из запрещенного движения «Хизб-ут Тахрир», выдавая их по нужде за «политических заключенных».

Ханум известна мелкими истерическими перфомансами у дверей крымских судов, когда там рассматриваются дела «хизбов» и украинской агентуры. Старания Зудиевой были замечены на Западе и поощрены занесением в шорт-лист международной псевдо-журналистской премии Free Press Award. Кроме того, жиночка регулярно публикуется в украинских медиа густопсовой антироссийской направленности, неизменно засвечиваясь в списках лауреатов всевозможных конкурсов, отгребая награды для фейкометов. Немудрено, что внесение Зудиевой в список иноагентов получило отклики в ряде подтирочных изданий в духе «Кровавый режим обижает многодетную безобидную крымскую лапушку».

Ещё в сентябре 2023 года Зудиева привлекалась к админ ответственности. Под видом «независимой журналистки» она прибыла к зданию Киевского райсуда Симферополя, чтобы в очередной раз преисполниться «обжигающей правды» о «нарушении прав крымских татар», но не свезло. Дамочку, у которой предупреждений и душевных бесед с крымскими правоохранителями было больше, чем у дурака фантиков, обязали выплатить штраф. А, поскольку упоротая многодетная мать продолжала «боротьбу» в пользу «хизбов», «меджлиса» и киевского режима, в феврале 2024 года в её доме был проведен обыск, а саму её доставили на собеседование в Центр «Э» по борьбе с экстремизмом.

Зудиева уже выложила в американской соцсети материалы, опубликованные различными изданиями-иноагентами, не пометив их должным образом. После этого ей влепили сразу два новых штрафа. Судя по всему, многодетная мать и бизнес-ханум получает неплохой «подогрев», поскольку штрафы её не пугают.

В апреле 2025 года Зудиеву вновь оштрафовали за статью об очередном деле «Хизб-ут Тахрир». В мае её на дому в который раз посетили силовики по поручению Центра «Э», причем Лутфиева отказалась отвечать на их вопросы. На следующий день другой сотрудник полиции ознакомил под подпись Зудиеву с документом о том, что она осознает всю ответственность за нарушение правил публичных мероприятий, — силовики обоснованно полагали, что неуёмная мадам устроит нечто накануне памятных мероприятий 18 мая.

В интервью СМИ Бандерштадта по поводу обретения статуса иноагента, Зудиева обещает, что никуда из Крыма не уедет, вышибая слезу рассказами о высланном целых два раза с территории полуострова дедушке Османе – «сначала как кулака в 30-х, потом как предателя». И пожимает плечиками, будто ей теперь просто придется жить дальше с каким-то новым ярлыком.

Неугомонную «активистку» даже не останавливает забота о многодетном семействе, на которое от «кровавого оккупационного режима» положены неплохие социальные льготы и пособия.