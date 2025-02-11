В Крыму не смогли сдержать обещание остановить рост цен на топливо

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Снижение цен на топливо в Крыму не продержалось и месяца.

Стоимость 1 литра бензина АИ-95 вместо задекларированных властями 66,5 руб стоит 67,1 руб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С утра крымские паблики облетела весть о подорожании топлива, цены на которое были зафиксированы с 15 января. В конце прошлого года глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что найден рецепт удешевления топлива за счет сокращения сроков доставки, иной логистики и объектов загрузки, и в начале года разница в стоимости с Краснодарским краем не будет превышать 1 рубль.

Действительно, с 15 января стоимость АИ-95 снизилась с 69,86 руб до 66,5 руб. Но послабление было недолгим.

«В связи с повышением стоимости топлива на 5-8% на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на некоторых крымских АЗС возросли от 20 до 60 копеек. Из-за ограниченного объема оптовой реализации на бирже местные трейдеры не могут закупать необходимое количество светлых нефтепродуктов по более низким ценам. Как только оптовые цены начнут снижаться, это своевременно отразится на розничной стоимости бензина и дизтоплива на АЗС», – сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

Он добавил к своему сообщению порядок оптовых цен на тонну светлых нефтепродуктов: 55,8 тыс руб за АИ-92, 60,1 тыс руб за АИ-95 и 57,6 тыс руб за дизтопливо.

Обязательств сохранить цены на топливо у нефтетрейдеров нет. Меморандум с ними никто не заключал, а не поврежденные налетами украинских БПЛА нефтебазы все дальше и дальше от Крыма, что увеличивает плечо доставки и затраты на транспортировку.

Аналогичная ситуация с ростом цен возникла осенью 2023 года. Тогда стоимость автомобильного топлива уравняли между Крымом и Краснодарским краем с помощью компенсаций из федерального бюджета в размере 7 рублей за каждый литр дизтоплива и бензина, а причиной роста цен назвали вывоз топлива за рубеж.