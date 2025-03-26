В крушении малазийского боинга Гаага «на треть» обвинила Украину – генерал СБУ
Гаагский суд отказывается обвинять Россию как государство в крушении борта MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Об этом в интервью каналу «InterVizor» заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Немного не так оно должно быть. И решение суда, и т.д. То решение суда, что есть в Гааге, о нём молчат, там нет прямого обвинения России. Потому что не получены [доказательства], и не организовано получение доказательств относительно организаторов преступления.
Экипаж не установлен, но установлено, что установка «Бук» прибыла с территории России. Далее нужно было создать доказательную базу таким образом, чтобы можно было выдвинуть подозрение хотя бы министру обороны или начальнику Генштаба на тот момент пану Герасимову», – вещал отставной генерал.
«Когда есть обвинения высших должностных лиц, тогда можно обвинять государство. А там кого обвинять? Кого осудили? Гиркина осудили, которого и Россия уже судит. Осудили ещё одного, гражданина Украины, нашего гражданина.
А я говорю: а теперь как – на одну треть виновата Украина, поскольку гражданин Украины осуждён? Не так это должно быть», – сокрушался Вовк.
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