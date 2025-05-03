В Киеве жалуются: США решили признать Крым российским. Это ненадежный гарант для Украины

Анатолий Лапин.  
03.05.2025 16:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Политика, Россия, США, Украина


Нынешняя американская администрация готова нарушать базовые доктрины США и является ненадежным для Украины партнером.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешняя американская администрация готова нарушать базовые доктрины США и является ненадежным для Украины партнером....

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«Теперь, как говорится, отправив в утиль базовые документы американской внешней политики, доктрины Стимпсона-Уоллеса, доктрину Трумэна, то есть, ну то, что вчера упорствовало с американской стороны, ну, по сути, Соединенные Штаты приняли. Пока это не заявлено, но у меня стойкое ощущение, что по Крыму американцы действительно все решили.

То есть прямо признание российского статуса со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как мы можем полагаться на такого гаранта?», – заявил Золотарев.

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