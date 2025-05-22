В Киеве жалуются, что новые «Герани» стало гораздо сложнее сбивать

Россия постоянно улучшает свои ударные дроны – и перехватывать их становится всё трудней.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шахед» постоянно модернизируется. И то, что было впервые применено, и то, что сейчас – это совершенно разные вещи. Потому что, во-первых, он может выполнять задачи в любых метеоусловиях.

Далее, они пытаются играть с полезной нагрузкой, увеличивая её или изменяя структуру полезной нагрузки – шрапнель, больше взрывчатых элементов, термобарические боеприпасы.

Опять-таки, существенное изменение по двигателям. Были китайские двигатели, вместо тех двигателей, которые использовали раньше. Дополнительно, надо заметить, что происходит замена электроники на китайские компоненты», – сказал Храпчинский.