В Киеве жалуются, что новые «Герани» стало гораздо сложнее сбивать

Максим Столяров.  
22.05.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия постоянно улучшает свои ударные дроны – и перехватывать их становится всё трудней.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия постоянно улучшает свои ударные дроны – и перехватывать их становится всё трудней. Об...

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«Шахед» постоянно модернизируется. И то, что было впервые применено, и то, что сейчас – это совершенно разные вещи. Потому что, во-первых, он может выполнять задачи в любых метеоусловиях.

Далее, они пытаются играть с полезной нагрузкой, увеличивая её или изменяя структуру полезной нагрузки – шрапнель, больше взрывчатых элементов, термобарические боеприпасы.

Опять-таки, существенное изменение по двигателям. Были китайские двигатели, вместо тех двигателей, которые использовали раньше. Дополнительно, надо заметить, что происходит замена электроники на китайские компоненты», – сказал Храпчинский.

Он пожаловался, что также Россия совершенствует тактику применения дронов.

«Это колебания в количестве примененных дронов, это не просто какая-то тактика России. Это принцип поставки прямо с конвейера. То есть они произвели столько, значит и могут запустить столько. Или подготовили для запуска, запрограммировали количество дронов – и могут их использовать.

И, конечно же, масштабирование производства привело к тому, что они смогли изменять тактику применения, увеличивать количество дронов на один объект. Создавать, например, эти полеты вокруг города, рассредоточивая наши силы ПВО. Все это направлено на то, чтобы затруднить перехват.

Опять же, сбор разведанных данных, который позволяет, например, врагу на определенных промежутках лететь на высотах более 2000 километров, что позволяет избегать работы мобильных огневых групп», – добавил укро-эксперт.

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