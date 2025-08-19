В Киеве торжествуют: Трамп и европейцы придумали ещё худший вариант для России, чем вступление Украины в НАТО
Гарантии безопасности от стран Запада для Украины по примеру 5-й статьи НАТО для России еще более опасны, чем само членство Украины или ввод контингента Альянса на территорию Бандерштадта.
Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил известный нетрадиционной ориентацией антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Может быть, наоборот, это более опасно для России. Представьте себе гарантии по 5-й статье НАТО: Россия нападает на Украину, собираются участники альянса, а Венгрия блокирует любые действия по 5-й статье. Ну и потом они будут два месяца думать, как вето Венгрии преодолеть, пока российские войска не захватят еще пять украинских областей. Так может быть? Очень просто.
А теперь представим себе, что есть гарантии безопасности, в которых США подчеркивают, что они будут непосредственно воевать на стороне Украины в случае российского наступления, и Франция с Великобританией это подписывают. И никакой Венгрии нет, которая может это заблокировать – это просто договоренности на уровне США-Украина-Франция-Великобритания. Это же более опасно, чем любые решения НАТО», – заявил Портников.
