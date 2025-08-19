Гарантии безопасности от стран Запада для Украины по примеру 5-й статьи НАТО для России еще более опасны, чем само членство Украины или ввод контингента Альянса на территорию Бандерштадта.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил известный нетрадиционной ориентацией антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

