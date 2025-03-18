В Киеве отчаянно пугают Европу: Трамп отдаст Путину Прибалтику, Восточную Германию и бывший соцлагерь

Вадим Москаленко.  
18.03.2025 17:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если европейские страны согласятся с условиями Трампа, предполагающими легализацию российского статуса бывших территорий Украины, то до конца каденции американского президента русские «загребут всю постсоветскую зону Восточной Европы».

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский политический эксперт Николай Давидюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если европейские страны согласятся с условиями Трампа, предполагающими легализацию российского статуса бывших территорий Украины,...

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«Украина на это не соглашалась, Украина будет всячески сбивать, точно будет сбивать Британия, Франция и вся Европа. Потому что если они на это согласятся, то сразу надо понимать, что захват любой европейской территории будет очень быстро оправдан вот такими действиями Трампа.

И за четыре года Путин загребёт всю постсоветскую зону Восточной Европы. И Румынию, и Польшу, и страны Балтии, и Чехию, и Восточную Германию, о Болгарии, Венгрии даже речи не идёт.

Поэтому сейчас западным элитам в Европе нужно немного попереживать, немного напрячься и не вести себя, как сейчас ведёт Италия и Испания, они вдвоём сейчас заблокировали помощь на 40 млрд Украине, ну, типа, им больше нужно. Потому что сиеста, потому что хамон, потому что пасточку нужно съесть. На что ещё 40 млрд. потратить – не на оружие, не на защиту же Украины», – возмущался Давидюк.

«Это сейчас очень важно, чтобы европейские элиты поняли, что легализация любого куска оккупации украинской территории угрожает не только нам, но и им самим напрямую. И когда они думают, что они торгуют нами, они торгуют уже потенциально собой», – запугивал укро-эксперт.

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