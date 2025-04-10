В Киеве оскорбились: Быть не может, чтобы в Стамбуле США и РФ не говорили про Украину
Очень странно, что, несмотря на дипломатическое потепление, РФ и США встречаются именно в Стамбуле.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Госдепе США сказали, что тему Украины на встрече в Стамбуле стороны обговаривать не будут. Можно сделать вывод, что есть другие темы», – возмущался радиоведущий.
«Во-первых, у меня нет объяснений, почему новоназначенный посол РФ в США едет для встречи с заместителем госсекретаря в Стамбул. Не знаю, нормально же обговаривались вопросы, о которых они говорят публично, это разведывательная деятельность России на территории США.
Там у них ещё остались, в том числе, в собственности или аренде комплексы, их отобрали, ещё при Обаме началось всё это, высылалась часть дипломатов или так называемых журналистов, а в действительности – сотрудников российских разведслужб», – вещал укро-дипломат.
«Я не верю, что они поедут только об этом поговорить, почему-то в Стамбул нужно ехать для этого. Может, туда-то из русских кто-то подъезжает, кто под санкциями, и он не может просто так приехать, нужно санкции снимать с него в США, как это недавно делали.
Перечень вопросов, конечно, больше, и Украина так или иначе обговаривается, разумеется», – утешал пропагандиста Чалый.
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