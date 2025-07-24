В Киеве объявили «украинскими» Владимира Великого и Ярослава Мудрого
Украина должна заставить всех своих граждан называть древнерусских князей Владимира Святославича и Ярослава Мудрого «украинскими».
Об этом в эфире «LIGAnet» заявил новый глава Украинского института национальной памяти, бывший «азовец» Александр Алферов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что мы постоянно оглядываемся на Россию – это один из элементов болезни, комплекса неполноценности. Мы должны сосредоточиться на своей истории и открыть для себя, что она действительно является национальной историей, в которой есть не только один сосед, что у нас много соседей. И перестать бояться говорить об украинскости нашей истории.
Например, когда у нас здесь правил Владимир Великий, у поляков был король Богуслав Храбрый. А вот Владимир Святой, это какой князь? Ответ будет автоматически: киевской Руси, русский, древнерусский, российский. Мы боимся сказать, что он украинский средневековый князь.
У нас даже артикуляция не построена, что Ярослав Мудрый – украинский князь, Владимир Святой – украинский князь.
При этом русские нас высмеивают: ха-ха, где там та Украина была? Но спросишь, а кто Владимир Святой? Они скажут: русский князь. У них с этим всё нормально», – рассуждал Алферов.
Он заявил, что XX века ему мало, и предложил переписать историю, начиная с самого появления государственности.
«Украинский институт национальной памяти имеет уставную деятельность – только XX век. Раньше – это не наша категория ответов. А что делать с Русью? Это тоже не наша категория ответов. Эти вопросы исследует, например, Институт истории Украины. Но это исследования научные, это не ответы.
И поэтому я думаю, надо расширить хронологические границы деятельности Украинского института национальной памяти во всю полноту в соответствии с нашим пониманием государственности, и атаковать на тех участках исторической памяти, где мы имеем прочное основание», – добавил укро-нацист.
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